Schotterbänke luden im Corona-Sommer zum Verweilen

So recht will sich die Politik dem urbanen Naturraum am Salzburger Flussdelta nicht annehmen. Heißt: Statt sich eine dauerhafte Nutzung der Salzach-Ufer zu überlegen, kann man dem Schotter zuschauen, wie er von der Strömung wieder davon getragen wird - und mit ihm die Chance auf ein beliebtes Erholungsgebiet mitten in der Stadt.