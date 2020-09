Hohe CO-Konzentration gemessen: Bewohner in Gefahr

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr verständigt, in einem Wohnhaus Nachschau zu halten, da die Bewohner seit mehreren Tagen über Kopf- und Lungenschmerzen sowie Übelkeit klagten. Die beiden Feuerwehren hielten mittels Gasmessgerät Nachschau. Im Bereich des Pelletslagers wurde sehr hohe CO-Konzentration gemessen, die sich über Tage hinweg auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hatte. „Die Bewohner waren nur durch ihr ständiges Lüften zu keiner Zeit in akuter Lebensgefahr“, heißt es von der Feuerwehr Zell-Gurnitz.