Drei Bosnier als Seilwinden-Diebe ausgeforscht

Die drei Tatverdächtigen hatten die erste im Bereich eines Waldrandes abgestellte Zugmaschine samt Seilwinde in der Nacht vom 7. auf 8. September in Straßburg gestohlen. Diese wurde zu einer angemieteten Garage im Bezirk Klagenfurt gebracht, um die Seilwinde abmontieren zu können. Der Traktor wurde dann in einem Wald wieder abgestellt und die Seilwinde um mehrere tausend Euro an einen 32-jährigen Mann aus dem Bezirk Zell am See verkauft. Dieser verkaufte die Seilwinde über eine Internetplattform, wo sie vom ehemaligen Besitzer entdeckt worden war. In der Nacht vom 16. auf 17. September wurden erneut in Straßburg zwei weitere Zugmaschinen samt Seilwinden gestohlen, die wiederum in der angemieteten Garage abmontiert wurden. Als die drei Bosnier dem 32-Jährigen aus Zell am See wiederum die Seilwinden anboten, zeigte dieser erneut Interesse am Kauf, nur diesmal klickten bei der Übergabe die Handschellen.