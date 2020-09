Bergrettung rettete zwei deutsche Alpinisten

Anschließend wurden die Bergrettungsstellen Matrei in Osttirol, Prägraten am Großvenediger und Neukirchen am Großvenediger alarmiert. Auch die Flug- und Alpinpolizei rückte aus. Um ca. 19.30 Uhr entdeckte die Einsatzmannschaft des Polizeihubschraubers Salzburg die Abgängigen auf dem Obersulzbachkees in einer Seehöhe von knapp 2900 Meter. Der Hubschrauber setzte drei Mitglieder der Bergrettung Neukirchen ab, diese brachten die beiden Deutschen anschließend sicher zur Kürsingerhütte. Beide Alpinisten waren erschöpft, blieben aber unverletzt.