Tiertransporte: Start für Untersuchungsausschuss

Regelmäßig werden eklatante Missstände und schwere Vergehen in den Mitgliedsstaaten aufgedeckt. Die Kontrollen der EU-Transportverordnung durch die Länder lassen zu wünschen übrig. Am meisten hat die Öffentlichkeit in den letzten Monaten das Leid bei Kälbertransporten aufgeschreckt, wovon auch Österreich betroffen war. Um mutmaßliche Verstöße oder Missstände bei der Umsetzung des EU-Rechts bei Tiertransporten aufzuklären und die Einhaltung von Tierschutzstandards zu sichern hat das EU–Parlament einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Das erste Treffen fand diese Woche statt.