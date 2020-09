Miete senken - aber wie? Die MieterHilfe klärt auf

Kostenloses Angebot

In fünf Videos an fünf aufeinanderfolgenden Tagen werden zur gleichen Zeit (14 bis 14.15 Uhr) folgende Fragen geklärt: Wann zahlt sich eine Mietzinsüberprüfung aus? Was sind die Kosten? Wo lauern die Gefahren? Das Live-Webinar ist ein kostenloses Angebot der MieterHilfe und für alle MieterInnen geeignet, die ihre Miete überprüfen lassen wollen.