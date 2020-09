Keine Fans erlaubt, aber Helfer weiter gesucht

In zwei Wochen startet die UCI 2020 Mountainbike Weltmeisterschaft in Saalfelden-Leogang, die Vorbereitungen gehen in die finale Phase. Die Baumaßnahmen an den Strecken sind abgeschlossen. Sowohl Downhill-, als auch Cross Country-Kurs wurden von den österreichischen WM-TeilnehmerInnen bereits ausgiebig besichtigt.