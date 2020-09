Der Kampf der Gastronomie gegen private Partys

Bisher keine Lösung gegen private Partys

Lösung gegen die privaten Partys gibt es bisher keine. Im öffentlichen Raum können sie kontrolliert und aufgelöst werden. „Wir weisen schon lange darauf hin, dass sie außer Kontrolle sind. Geändert hat sich nichts“, sagt Wirtesprecher Mario Pulker. Er trägt die Sperrstunde mit, will aber Maßnahmen abseits der Wirtschaft: „Wenn private Feiern ausufern, muss man in die Versammlungsfreiheit eingreifen“, so Pulker.