Zum Ausklang: Gratis CD für unsere Leser

Das Bonus-Doppelalbum „The Very Best of Beethoven“

Von der „Mondscheinsonate“ bis hin zum weltberühmten „Für Elise“ werden alle Werke von den großen Namen der Klassikszene interpretiert: Lang Lang, Anne-Sophie Mutter, Herbert Karajan, den Wiener und den Berliner Philharmonikern. „The Very Best of Beethoven“ ist der perfekte Einstieg in seine Musik und erfasst das volle Spektrum seines Schaffens: von den schönsten Einzelstücken und -sätzen bis zur genialischen „Schicksalssinfonie“ in voller Länge, vom kompletten 5. Klavierkonzert „Emperor“ mit Krystian Zimerman bis zum Einleitungssatz der „Eroica“.