Herbstliche Starbucks-Boxen zu gewinnen!

Der Altweibersommer geht langsam aber sicher in den Herbst über - die Tage werden kürzer und die wohlig-warme Kuscheldecke kommt wieder zum Einsatz. Nicht nur die Farben der Blätter erscheinen in dunklere Nuancen, auch in den Starbucks Coffee Houses kann man den goldenen Herbst bereits riechen. Die Mischung aus Zimt, Muskat und Pumpkin-Spice Gewürz in der Luft lädt zu gemütlichen Stunden in den warmen Räumlichkeiten ein. Für ein wohlig-warmes Bauchgefühl sorgen die alljährlichen Saison-Lieblinge wie der Pumpkin Spice Latte, der ab sofort zur Gänze (inkl. Schlagobers) vegan erhältlich ist, sowie der Mocha Praline Macchiato.