Wir verlosen Falkensteiner Hotelgutscheine!

Eine herausfordernde Zeit liegt hinter uns. Wie haben Sie die letzten Monate erlebt und wie haben Sie als Hotelier darauf regiert?

Den Betrieb in 30 Hotels innerhalb kürzester Zeit komplett herunterzufahren, war eine einmalige und traumatische Erfahrung. Aber natürlich notwendig, um die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter zu schützen. Wir haben sofort auf einen Krisenmodus umgestellt und in den ersten Wochen nach der erzwungenen Schließung der Hotels viele gute und wichtige Entscheidungen getroffen, die uns gestärkt aus dieser Krise hervorgehen lassen. Von Anfang an war es uns wichtig, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter in Österreich, aber auch in Italien, Kroatien oder unseren anderen Destinationen möglichst zu sichern. Deshalb haben wir in Österreich für alle fixangestellten Mitarbeiter die Kurzarbeit beantragt.