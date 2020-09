RB Salzburg im Lockdown ++ ManCity gewinnt mit 3:1

Das krone.at-Sportstudio am 22. September: Kimberly Budinsky präsentiert diesmal die Vorbereitungen von Red Bull Salzburg auf das Champions-League-Playoff in Israel, den Sieg von ManCity gegen die Wolverhampton Wanderers, die Transfer-Gerüchte um Suarez, das Debüt von Fuhrmann in Kasachstan und den Dopingverdacht bei der Tour de France (alles im Video oben).