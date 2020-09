Hochzeit vor Verschärfung: „Wir waren angespannt“

Für Hochzeitsfeiern gelten seit Montag verschärfte Corona-Regeln: Maximal 10 Personen dürfen in geschlossenen Räumen teilnehmen, im Freien höchstens 100. Julia und Mario Vötter aus Neukirchen/E. gaben einander am Samstag in der Kirche zum Hl. St. Valentin in Braunau ihr Ja-Wort.