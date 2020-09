Corona-Fall: Edtstadler reist nicht nach Brüssel

Nach dem Corona-Fall in ihrem Kabinett wird Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag nicht am Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ der EU in Brüssel teilnehmen. Ein Sprecher der Ministerin teilte am Montag mit, Edtstadler werde „aus Sicherheitsgründen“ fernbleiben.