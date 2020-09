Innviertler Autolenker touchiert mit Rennradfahrer

Ein 66-Jähriger Innviertler fuhr am Sonntag gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Weilhartner Landesstraße in Überackern von Braunau kommend in Richtung Hochburg-Ach. Als er nach links in eine Hauszufahrt einbiegen wollte, stieß er plötzlich mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Rennradfahrer zusammen.