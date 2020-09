Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzte in Elektrozaun

Der 60-jähriger Mann aus Saalfelden war auf der Gemeindestraße in Niederhaus mit seinem E-Bike unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Straße ab und stürzte in eine angrenzende Wiese, dabei blieb er mit seinem Gefährt in einem elektrischen Weidezaun hängen. Weil er sich selbst nicht mehr befreien konnte, eilte ihm die Freiwillige Feuewehr Saalfelden zu Hilfe. Der Mann und sein Fahrrad wurden geborgen. Nach der Rettungsaktion wurde der Radfahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das KH Zell am See gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,0 Promille.