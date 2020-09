Harter Kampf mit Internet-Gaunern

Haarscharf schrammte das 24-jährige Opfer aus dem Bezirk Melk am finanziellen Desaster vorbei. Unbekannte hatten sein Bank-Passwort geknackt und behoben Tausende Euro in mehreren Schritten. Die Frau hatte glücklicherweise ein Auge auf ihr Konto und alarmierte umgehend die Polizei. In Zusammenarbeit mit der Bank konnte dann das kriminelle Treiben beendet werden, der Schaden beträgt aber trotz allem rund 1000 Euro.