Mann mit Drogen im Auto erwischt

Ein Bosnier (29) wurde am Freitag in Hallwang von der Polizei angehalten, weil die Reifen seines Pkw offensichtlich wenig Profil aufwiesen. Bei der Kontrolle fiel ihnen starker Cannabisgeruch auf. Mit einem Spürhund entdeckten die Beamten 17 Gramm Cannabis in mehreren Päckchen. Auch ein Messer wurde beschlagnahmt.