Motorradfahrer verletzte sich bei Sturz schwer

Eine Gruppe von Motorradfahrern war am Freitag auf der Katschberg Bundesstraße, von Untertauern kommend, in Richtung Obertauern unterwegs. In einer Linkskurve kam ein 60-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und wurde wieder auf die Straße geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Schwarzach geflogen. Das schwer beschädigte Motorrad musste abtransportiert werden. Die Aufräumarbeiten wurden von der FFW Untertauern durchgeführt. Die B99 war für die Dauer von etwa 20 Minuten gesperrt.