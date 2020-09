Kuhnle als Vorlauf-Siegerin ins Halbfinale

Corinna Kuhnle hat ihre Anwärterschaft auf eine Medaille bei der Wildwasser-Slalom-EM in Prag untermauert. Die Europameisterin von 2017 gewann am Freitag ihren Vorlauf im Kajak-Einer mit über sechs Sekunden Vorsprung auf die erste Verfolgerin. Kuhnle zeigte dabei eine fehlerfreie Vorstellung. Das Halbfinale, in dem auch Nina Weratschnig steht, findet wie das anschließende Finale am Sonntag statt.