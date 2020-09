„Neue“ Promenade geplant

Im kommenden Jahr steht in der Landeshauptstadt die Gemeinderatswahl an. Dass es sich da gut macht, der Promenade, deren Gestaltung längst nicht mehr modernen Anforderungen entspricht, ein neues Erscheinungsbild zu geben, liegt auf der Hand. Dabei können alle St. Pöltner ihre Ideen zum Ring um die Altstadt, der vom Bahnhof über Julius-Raab- und Dr.-Karl-Renner-Promenade bis zum Neugebäudeplatz reicht, einbringen. „Wir wollen die Pläne gemeinsam mit der Bevölkerung erstellen“, kündigt Bürgermeister Stadler an.