Neuer Sex-Vorwurf: Trumps Team dementiert

Eineinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl hat der derzeitige Amtsinhaber Donald Trump mit einem neuen Vorwurf des sexuellen Übergriffs zu kämpfen. Das ehemalige Model Amy Dorris warf ihm in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Guardian“ vor, sie während des Tennisturniers US Open in New York 1997 begrapscht und gewaltsam geküsst zu haben. Trumps Wahlkampfteam weist die Vorwürfe zurück.