Minsk als Austragungsort der Eishockey-WM wackelt

U18-WM in Radenthein im Jänner 2021 abgesagt

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie-Situation entschloss sich indes die IIHF dazu, mehrere Nachwuchs-Weltmeisterschaften der Saison 2020/21 zu streichen. Wie die IIHF am Donnerstag mitteilte, ist davon auch das U18-Frauenturnier der Division I Gruppe B betroffen, das vom 10. bis zum 16. Jänner in Radenthein in Kärnten über die Bühne gehen hätte sollen.