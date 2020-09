Den Wörthersee erkunden und ein E-Bike gewinnen!

Das krone.at Sportstudio präsentiert am 26.09. via Livestream ein besonders unterhaltsames Event: den E-Bike Cup für Jedermann. Der E-Bike Weltverband bietet am 26.09. jedem die Möglichkeit individuell den Wörthersee via Challenge stressfrei zu erkunden sowie Neuigkeiten rund um das E-Bike inkl. Vorstellung vieler Modelle 2021 zu erfahren. Jeder kann vorort oder via Livestream - von zuhause aus - dabei sein. Die „Krone“ und der E-Bike Weltverband verlosen im Rahmen dieser Veranstaltung ein E-Bike im Wert von 3399,90 Euro. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.