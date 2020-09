Moria und das moralische Dilemma der Grünen

Wo ist die klare Haltung der Grünen hin?

Einmal in der Regierung angekommen, scheint offenbar noch bei jeder Partei mit einem Schlag die eigene Grundgesinnung über Bord geworfen. Dass es gerade einer Partei wie den Grünen schwerfällt, bei Flüchtlingskindern eine klare Haltung zu beziehen, sie schon alleine die Fristsetzungsanträge ablehnen und sich stattdessen in einem Geschwurbel à la „Wir würden ja wollen, aber mit den Türkisen können wir nicht“ verzetteln, ist traurig. Mit gelebter Politik hat das nichts zu tun, wenn Werte im Sinne der Koalitionsräson verraten werden. Im Gegenteil - das ist schnöde Realpolitik in seiner Reinform.