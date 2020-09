Sorgen auch in Mattsee und Anthering

In Obertrum hat’s einen Kicker der Reservemannschaft erwischt. Hintergrund: Am 8. September hatte ein Freundschaftsspiel der Reserven aus Obertrum und Anthering stattgefunden. Der positiv getestete Obertrum-Kicker, der in Graz studiert und laut „Krone“-Info kurz davor aus dem Urlaub in Österreich heimgekehrt ist, klagte zwei Tage danach über mögliche Corona-Symptome, erhielt bald einen positiven Test-Bescheid. Weswegen sich auch bei Anthering (16 Personen in Isolation) die Behörde meldete, Tests für die gesamte Reserve anordnete.