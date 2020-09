Landwirt stürzte in zwei Meter tiefe Futterluke

Der 52-jähriger Landwirt wechselte auf seinem Anwesen in der Gemeinde Metnitz bei St. Veit an der Glan die Zwillingsreifen seines Traktors. Dazu stellte er diesen im Wirtschaftsgebäude zwischen zwei offenen Futterluken ab. Beim Versuch einen Zwillingsreifen abzuziehen, viel der Mann rückwärts durch eine der beiden Futterluken zwei Meter ab und wurde dabei schwer verletzt. Via Handy konnte er die Rettung verständigen. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der 52-Jährige mit dem Hubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt eingeliefert.