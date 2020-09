Treibhausgasemissionen steigen in Salzburg

In Salzburg sind die Treibhausgasemissionen seit 2010 um 2,1 % im Jahr 2017 angestiegen. Nach Tirol ist das in diesem Zeitraum der stärkste Anstieg der Treibhausgasemissionen. Während die Emissionen im Gebäudesektor gesenkt werden konnten, sind die Verkehrsemissionen überdurchschnittlich stark angestiegen. Bei den Pro-Kopf-Emissionen liegtSalzburgmit 5,7 t allerdings unter dem Österreichschnitt. Problematisch ist die nach wie vor niedrige Sanierungsrate von etwa 1,1 %, womit Salzburg einen der niedrigsten Werte in ganz Österreich aufweist. Damit ist man weit entfernt von der notwendigen Sanierungsrate von 3 %. Pläne braucht es auch für den Umstieg von fossilen Heizgeräten: In Salzburg heizen 21,9 % der Haushalte mit Heizöl und 9 % mit Erdgas. Obwohl die Klima- und Energiestrategie in Salzburg eine gesetzliche Regelung vorsieht, die den Tausch von veralteten Ölheizungen auf neue Ölheizungen nicht länger toleriert, fehlt eine entsprechende Regelung bis heute.