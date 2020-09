Biker (49) bei Auffahrunfall verletzt

Mit seinem Firmenfahrzeug war ein 28-jähriger Lungauer auf der B311 Pinzgauer Bundestraße in Richtung Zell am See unterwegs. Der Mann übersah im Mauthtunnel das Kolonnenende und kollidierte mit einem vorausfahrenden Motorradfahrer aus Niederösterreich. Der 49-Jährige wurde nach einer Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das Klinikum Schwarzach gebracht. Für 40 Minuten war die B311 zwischen Schwarzach und Lend gesperrt, da die freiwillige Feuerwehr Schwarzach die Bergung der Fahrzeuge durchführte.