Polizei „bat“ zu laute Motorradfahrer zur Kasse

Am Wochenende fanden im Bezirk Gmunden tagsüber Schwerpunktkontrollen an den beliebten Motorradstrecken auf der Salzkammergut Landesstraße in Gmunden, auf der Großalmstraße in Neukirchen, sowie im Weißenbachtal statt. Hauptaugenmerk wurde auf zu laute Motorräder, Pkw sowie Auspuffanlagen gelegt.