Grand-Slam-Champion Thiem + Formel 1 Mugello-Chaos

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Sieg von Dominic Thiem bei den US-Open, den Bundesliga-Auftakt am Wochenende, das Formel1-Chaos in Mugello und den Morbidelli-Sieg in der MotoGP (alles im Video oben).