Fenstersprung: 55-Jähriger im Spital gestorben

Jener Mann, der am Samstagnachmittag im Zuge eines Feuers in einer Wohnung im Wiener Bezirk Favoriten aus einem Fenster im dritten Stock in die Tiefe gesprungen war, ist seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Auslöser des Feuers dürfte eine brennende Zigarette gewesen sein.