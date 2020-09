Vikings gewinnen auch zweites Final-Spiel!

Die Vikings streben in der Austrian Football League (AFL) dem Titel entgegen. Die Wiener setzten sich am Samstag im zweiten Spiel der Final-Paarung gegen die Graz Giants deutlich mit 45:13 (35:6) durch und stellten damit in der „best of five“-Serie auf 2:0. Am 26. September kann im dritten Spiel, das erneut in Wien ausgetragen wird, damit schon eine Entscheidung fallen.