Pensionisten-Häuser: Untreue- und Betrugsverdacht

„Ich habe immer korrekt gehandelt“

KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann weist laut dem Magazin alle Vorwürfe zurück. „Ich habe immer korrekt gehandelt.“ Am kommenden Mittwoch findet eine Vorstandssitzung statt. KWP-Präsident und Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) könnte dort Graumann abberufen, wird spekuliert. Das Büro Hacker will eine Ablöse Graumanns weder bestätigen noch dementieren. „Der Stadtrat wird am Mittwoch mit dem Vorstand über die aktuelle Situation beraten“, heißt es gegenüber der „Krone“.