Dutzende deutsche Boxer in Ötztaler Quarantäne!

Tirol mit Aufruf

Das Land Tirol veröffentlichte am Samstag einen Aufruf an potenzielle Kontaktpersonen. Eventuelle Kontakte könnten sich zwischen 5. und 9. September in Längenfelder Lebensmittelgeschäften, insbesondere im Sparmarkt und in den M-Preis-Filialen sowie im Dorfwirt, im Cafe Schonger und in der Brothers Coffee Bar ergeben haben.