Wenn die Telefonfirma gleich zweimal abbucht

Insgesamt mehr als 350 Euro wurden einer Wienerin vom Konto abgebucht — für die Telefonrechnungen von jemand anderem. „Das ist mir vor einiger Zeit aufgefallen, und ich bin gleich zu meiner Bank gegangen“, schildert Leserin Sibylle J. Ihre Bank wollte helfen und wandte sich an den Telefonanbieter. Gleichzeitig wollte die Kundin selbst den Fall in einem Shop klären. Leider ohne Erfolg. Bei der nächsten Rechnung wurde wieder ein falscher Betrag verrechnet. „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Licht in dieses Dunkel bringen könnten“, wandte sich Frau J. an die Ombudsfrau.