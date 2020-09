Autofahrerin prallte in Geschäftseingang

Der Unfall passierte gegen 14 Uhr beim Kreisverkehr an der B311 auf Höhe Sport Bründl: Die 65-jährige Frau schlitterte mit ihrem Auto über den Parkplatz, erfasste einen geparkten PKW und landete im Eingangsbereich des Sportgeschäftes. Zum Glück waren gerade keine weiteren Personen am Parkplatz unterwegs. Die Rettung brachte die verletzte Frau ins Tauernklinikum nach Zell am See. Ein Alkovortest verlief positiv.