Gewinnen Sie Tickets für das CATS Musical!

Das weltberühmte Musical, basierend auf T.S. Eliots „Old Possum’s Book of Practical Cats“, gilt als Meilenstein in der Geschichte des Musiktheaters. Über 73 Millionen Menschen in 30 Ländern und 16 Sprachen haben dieses außergewöhnlich faszinierende Musical gesehen. Die Vereinigten Bühnen Wien zeigen das Stück in einer ganz neuen Version der berühmten Originalproduktion.