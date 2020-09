Neue Runde in paradoxem Konflikt um S-Bahn-Station

„Stahlträger statt Bäume“

Dagmar Söser, Initiatorin der „Earth Hour“, kann das nicht nachvollziehen: „Die kleinen Bäumchen können die massiven doch nicht ersetzen - auch nicht in zehn Jahren.“ Und weiter: „Bäume werden durch Stahlträger ersetzt, das muss man sich einmal vorstellen.“ Man müsse ja auch nicht Schwarz-Weiß-Denken, sagt Söser, sondern könne doch die Bäume in das Projekt einplanen. Sie startete eine Petition, die in 24 Stunden 550 Unterschriften erhielt und an Bürgermeister Georg Willi übergeben werden soll.