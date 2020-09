Paralympics-Star setzt mit Nacktfotos ein Zeichen

Elena Krawzow möchte mit ihren Aktaufnahmen im „Playboy“ ein Statement gegen die Bevormundung von Frauen und für mehr Zutrauen im Umgang mit körperlich Eingeschränkten setzen. „Ich komme aus einem Land, in dem Frauen noch immer unterdrückt werden. Das habe ich hautnah erlebt. Als Frau hat man dort viele Vorschriften und kaum Mitspracherecht“, sagte die in Kasachstan geborene 26-jährige Schwimm-Weltmeisterin im Interview mit dem Magazin. „Außerdem ist es mir wichtig zu zeigen, dass man alles erreichen kann, wenn man etwas wirklich möchte. Es ist dabei vollkommen egal, was andere sagen. Und ich will mich aufgrund meiner Erkrankung nicht verstecken. Die Menschen sind oft scheu, wenn sie davon erfahren, aber ich möchte, dass man offen auf mich zugeht.“