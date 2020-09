„OOOPS!2“: Mit krone.at zur kunterbunten Premiere

Nach dem kunterbunten „OOOPS! Die Arche ist weg...“ kommt jetzt die Fortsetzung des animierten Sintflut-Abenteuers auf die große Leinwand. In „OOOPS!2 - Land in Sicht“ (ab 24.9. im Kino) braucht die Arche dringend neues Futter - und natürlich ziehen nur die mutigsten Seefahrer los. Als Sprecher sind Christian Ulmen, Tim Mälzer und Janin Ullmann mit an Bord. krone.at verlost zum Start des verrückten Arche-Abenteuers 30 x 2 Tickets für die Premiere am 19. September in Wien.