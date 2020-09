Mann mit Baggerschaufel in Grube gestoßen

Gegen 13.30 kam der Mann mit seinem Betonmischwagen zur Baustelle. Er wollte eine vier Meter tiefe Baugrube füllen. Bei der Besichtigung stellte er sich an ihren Rand. Jener Bagger, mit dem die Grube gerade erst ausgehoben worden war, schwenkte zurück. Dabei erfasste er den 36-Jährigen mit der Baggerschaufel an der rechten Schulter. In weiterer Folge stürzte er in die Baugrube und wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Tamsweg gebracht werden.