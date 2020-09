Steirische Bauern befürchten Einbußen bei Holunder

Weiterer Rückgang ohne Ernteschutz

Der professionelle Holunderanbau hat in den 1980er-Jahren in der Steiermark begonnen. Die Steiermark und Ungarn (seit 2010) produzieren als einzige Länder größere Mengen an schwarzem Holunder. Aufgrund der sehr guten Qualität und der Lieferverlässlichkeit konnte sich die Steiermark trotz ungarischer Dumpingpreise als Weltmarktführer behaupten. Vor allem die Kirschessigfliege hat in den vergangenen Jahren zu einem Flächenrückgang von 17 Prozent bzw. 200 Hektar geführt. Für kommendes Jahr wird ein weiterer beträchtlicher Rückgang der Anbaufläche erwartet, sollte ein Ernteschutz nicht verfügbar sein.