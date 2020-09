Djokovic-Eklat, Thiem-Kracher, ÖFB gegen Rumänien

Das krone.at-Sportstudio am 7. September: Michael Fally präsentiert diesmal den Eklat um Novak Djokovic, Dominic Thiems Achtelfinal-Partie bei den US Open, den höchst turbulenten Formel-1-Grand-Prix von Italien, das Auswärtsspiel des ÖFB-Nationalteams und Auftakt in der Handball-Liga (alles im Video oben).