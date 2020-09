„Als Mediziner ist mir Gelb sympathischer!“

„Krone“:Können Sie uns sagen, wie dieses Gelb eigentlich zustande gekommen ist bei Linz?

Tilman Königswieser: Es gibt Warnwerte für jeden Bezirk, das ist die 7-Tages-Inzidenz. Und wenn die erhöht ist, dann diskutiert man das. In Linz ist dieser (Grenz-)Wert 20, also pro Hunderttausend Einwohner in 7 Tagen 20 Neuinfektionen. Ich meine, Linz hat aktuell sehr, sehr gute Werte und ist halt anscheinend deswegen bei der allerersten Ampel auf Gelb geschaltet worden, weil's über Wochen jetzt ein bisschen höhere Werte gehabt hat. Linz hat gut 200.000 Einwohner, also wenn sie 39 Fälle haben in diesen sieben Tagen jetzt, dann ist es Grün.