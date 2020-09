Umweltfreundliche „Seenixe“ am Millstätter See

Das erste elektrifizierte Linienschiff hat den Millstätter See erreicht. Die umweltfreundliche „Seenixe“ soll das mittlerweile in die Jahre gekommene Gästeschiff ersetzen. 2021 wird das Wasserfahrzeug, auf dem den Passagieren Geschichten aus der Region erzählt werden, erstmals in Betrieb genommen.