Wanderin rutschte aus und verletzte sich schwer

Eine 37-jährige Wanderin ist am Freitagnachmittag auf der Schoberrunde in St. Gilgen ausgerutscht und hat sich schwer am Knie verletzt. Die Frau konnte nicht mehr weitergehen, ihr Mann verständigte die Rettungskräfte. Die Bergrettung und ein Alpinpolizist brachten die Frau mit einer Trage bis zur Forststraße. Sie wurde vom Roten Kreuz in UKH Salzburg gefahren, berichtete die Polizei Salzburg.