Suchhund „Quin“ rettet Villacherin nach Unfall

Die Hundeführer machten sich in diese Richtung auf und hörten nach wenigen Schritten die Hilferufe der 73-Jährigen. Sie saß zum Glück unverletzt und wohlauf neben ihrem Fahrzeug. Dieses war offenbar abgerutscht. „Der Geruch der Frau war durch den Wind weit nach unten über einen Felsvorsprung getragen worden - so war es den Hunden möglich den Geruch der Frau schon früh in die Nase zu bekommen und Dank deren feinen Nase und der Hilferufe der Frau konnte so rasch Hilfe geleistet werden“, erklärt Brandl.