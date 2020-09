Mit der „Krone“ zum Donauinselfest 2020!

Grande Finale am 19. und 20.9.2020 auf der Donauinsel

Für den 19. und 20.9. wird auf der Donauinsel die traditionelle Festbühne aufgebaut, um dort insgesamt drei Shows zu spielen - vor der dann höchstzulässigen Anzahl an Besucherinnen und Besuchern. Der Samstagabend (19.9.) wird das bieten, wofür das Donauinselfest steht: Ein einmaliges Konzerterlebnis für alle Generationen unter dem Titel „#dif20 Die Show“. Am Sonntagvormittag (20.9.) wird es einen „#dif20 Schlagergarten“geben mit Musik aus den Genres Schlager und Volksmusik, wie von der DIF-Schlagerbühne gewohnt. Am frühen Abend des 20.9. wird zur „#dif20 Kabarettbühne“geladen.