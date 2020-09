Herbsturlaub in den Dolomiten gewinnen!

2 Nächte für 2 Personen inklusive Frühstücksbuffet im Hotel Bergland in Sillian gewinnen

Vor der malerischen Kulisse der Dolomiten begrüßt Sie das Hotel Bergland im Zentrum von Sillian. Alle Zimmer und Suiten verfügen über einen Sitzbereich, ein Bad und Sat-TV. Die meisten bieten einen Balkon mit Blick auf die Dolomiten. Hier fühlen Sie sich wohl: Sauna im Erdgeschoss, Parkplatz vor dem Haus, kostenloses WLAN im ganzen Haus, SAT-TV am Flatscreen in jedem Zimmern, Aufenthaltsräume, Hotelbar und Sonnenterrasse.